"Мы же демократия": Кличко-младший призвал дать Украине возможность сменить Зеленского

Если во время военного положения на Украине нашлась возможность уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, то, вероятно, должен быть и вариант смены Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал известный боксёр — брат мэра Киева Владимир Кличко.

"Если в военное время можно сменять главнокомандующего ВСУ, то то же самое можно сделать и с президентом, верно? <...> Мы же по-прежнему демократия. Не правительство должно отдавать нам приказы, а народ — правительству", — сказал он в беседе с немецким изданием Focus.

По его мнению, на Украине можно было бы провести президентские выборы, несмотря на боевые действия и военное положение. К примеру, это легко устроить с помощью дистанционного голосования. Также Кличко-младший рассказал, что Зеленский находится в конфликте с его братом, Виталием Кличко. В частности, за два года он ни разу не посетил администрацию украинской столицы. Кличко подчеркнул, что это у самого Зеленского проблемы с мэром, а не наоборот. В заключение он с сожалением высказался об отставке Залужного и его отправке в Лондон, поскольку "он очень важен для Незалежной на местном уровне".