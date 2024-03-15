"Мы же демократия": Кличко-младший призвал дать Украине возможность сменить Зеленского
Владимир Кличко: Если убрали Залужного, то должен быть шанс сменить Зеленского
Если во время военного положения на Украине нашлась возможность уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, то, вероятно, должен быть и вариант смены Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал известный боксёр — брат мэра Киева Владимир Кличко.
"Если в военное время можно сменять главнокомандующего ВСУ, то то же самое можно сделать и с президентом, верно? <...> Мы же по-прежнему демократия. Не правительство должно отдавать нам приказы, а народ — правительству", — сказал он в беседе с немецким изданием Focus.
По его мнению, на Украине можно было бы провести президентские выборы, несмотря на боевые действия и военное положение. К примеру, это легко устроить с помощью дистанционного голосования. Также Кличко-младший рассказал, что Зеленский находится в конфликте с его братом, Виталием Кличко. В частности, за два года он ни разу не посетил администрацию украинской столицы. Кличко подчеркнул, что это у самого Зеленского проблемы с мэром, а не наоборот. В заключение он с сожалением высказался об отставке Залужного и его отправке в Лондон, поскольку "он очень важен для Незалежной на местном уровне".
Ранее Life.ru писал, что в Верховной раде подписали декларацию, в которой говорится о недопустимости проведения парламентских и президентских выборов на Украине до завершения боевых действий. В ней уточняется, что выборы можно будет организовать не менее чем через шестимесячный срок после отмены военного положения. Между тем военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая. Поэтому выборы этой весной, когда заканчивается срок полномочий Зеленского, точно не состоятся.
Владимир Кличко. Обложка © TACC / Zuma