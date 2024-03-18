"Верх наглости": Во Франции указали Зеленскому на его место после отмены выборов на Украине

Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на фоне отмены избирательного процесса на Украине назвал "верхом наглости" критику Владимира Зеленского в отношении выборов президента в России.

"Верх наглости: сегодня утром он [Зеленский] позволил себе критиковать президентские выборы в России... хотя сам же отменил президентские выборы на Украине, назначенные на март 2024 года, отменив парламентские выборы в своей стране в октябре прошлого года!" — написал Филиппо на своей странице в соцсети X.

Французский политик отметил, что Зеленский из-за такого подхода подвергается серьёзной критике на Украине, где его обвиняют в боязни "быть сметённым народом".