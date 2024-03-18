"Верх наглости": Во Франции указали Зеленскому на его место после отмены выборов на Украине
Политик Филиппо назвал верхом наглости критику выборов в России от Зеленского
Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на фоне отмены избирательного процесса на Украине назвал "верхом наглости" критику Владимира Зеленского в отношении выборов президента в России.
"Верх наглости: сегодня утром он [Зеленский] позволил себе критиковать президентские выборы в России... хотя сам же отменил президентские выборы на Украине, назначенные на март 2024 года, отменив парламентские выборы в своей стране в октябре прошлого года!" — написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Французский политик отметил, что Зеленский из-за такого подхода подвергается серьёзной критике на Украине, где его обвиняют в боязни "быть сметённым народом".
"С учётом его неуважения к дебатам и демократии [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону также лучше бы промолчать!" — заключил Филиппо.
Ранее Владимир Зеленский направил обращение в Конституционный суд Украины, чтобы продлить свои президентские полномочия без проведения выборов. Политик ссылается на военное время, в течение которого проведение избирательного процесса кажется ему невозможным. В связи с этим Владимир Путин заявил, что пока не известно, с кем Россия будет в дальнейшем вести переговоры по урегулированию конфликта.
ТАСС / AP / Francisco Seco