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7 апреля, 15:52

Зеленский признал горькую для Киева правду и снова начал клянчить помощь

Зеленский: Киев проиграет в конфликте без помощи Конгресса США

Украине будет очень тяжело противостоять России без выделения нового пакета помощи от США. Об этом заявил Владимир Зеленский. Он признался, что Киев проиграет в конфликте.

"Без этой поддержки Конгресса нам будет очень тяжело не то что победить, а даже остаться <…> Нужно говорить конкретно Конгрессу: если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну", — указал Зеленский во время онлайн-встречи с участниками международной инициативы в поддержку Украины.

Он предложил на встрече подумать над тем, как привлечь внимание конгрессменов и граждан США к Украине.

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О том, что Киев постепенно подходит к критическому моменту, ранее заявил и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. По его словам, время является главной проблемой для украинской армии. Кроме того, Ермак отметил важность одобрения нового пакета военной помощи от США уже в апреле.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Дарья Нарыкова
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