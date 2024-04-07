Зеленский признал горькую для Киева правду и снова начал клянчить помощь
Зеленский: Киев проиграет в конфликте без помощи Конгресса США
Украине будет очень тяжело противостоять России без выделения нового пакета помощи от США. Об этом заявил Владимир Зеленский. Он признался, что Киев проиграет в конфликте.
"Без этой поддержки Конгресса нам будет очень тяжело не то что победить, а даже остаться <…> Нужно говорить конкретно Конгрессу: если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну", — указал Зеленский во время онлайн-встречи с участниками международной инициативы в поддержку Украины.
Он предложил на встрече подумать над тем, как привлечь внимание конгрессменов и граждан США к Украине.
О том, что Киев постепенно подходит к критическому моменту, ранее заявил и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. По его словам, время является главной проблемой для украинской армии. Кроме того, Ермак отметил важность одобрения нового пакета военной помощи от США уже в апреле.
Telegram / Zelenskiy / Official