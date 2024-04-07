"Лишь строчка в списке жертв": Захарова ответила на признание Зеленского о зависимости от США

Владимиру Зеленскому пора бы уже наконец понять, что он является лишь очередной строчкой в длинном списке жертв американской системы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова Зеленского, признавшего, что Киев стал заложником избирательного процесса в США.

"Понимаю, что Зеленскому хочется думать, что он такой единственный и всё крутится вокруг него, но нет. Он всего лишь одна строчка в длинном списке жертв американских выборов, а сказать точнее, — американской системы. Один из тех, кто был свято уверен, что Штаты — их союзники", — написала Захарова в телеграм-канале.

В качестве примера она привела лидеров Южного Вьетнама Нго Динь Зьема и Нго Динь Ню, к которым американцы "относились настолько нежно", что в 1961 году в Сайгон прибыл вице-президент США Линдон Джонсон, после чего уже в статусе главы Белого дома отправил сотни тысяч американских солдат умирать во Вьетнам. А самих Нго Динь Зьема и Нго Динь Ню позже арестовали и расстреляли по приказу путчистов. Вместе с тем дипломат привела ряд цитат главы МИД РФ Сергея Лаврова, ранее предупреждавшего о негативном влиянии выборов в Америке на внешнеполитические процессы. В частности, министр отмечал, что "серьёзные международные проблемы, затрагивающие многих членов мирового сообщества, становятся заложниками электоральных циклов в США".

"Мы предупреждали. Просто [Зеленский] этого не хотел понимать. Или не мог", — резюмировала Захарова.