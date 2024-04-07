Киевский режим лишился прежней американской помощи из-за предстоящих президентских выборов в США, пожаловался Владимир Зеленский в эфире новостного телемарафона. По его словам, Украина буквально стала заложницей избирательного процесса.

Политик напомнил, что поддержка Соединённых Штатов имеет для Незалежной критическое значение. Однако вопрос выделения новых пакетов стал для Америки внутриполитическим в преддверии гонки за пост главы Белого дома, посетовал он.

"Именно такой невзрослый подход я не понимаю", — произнёс Зеленский.

По словам бывшего актёра, Киев вынужден рассматривать все имеющиеся варианты получения денег и оружия. Украинские власти согласны даже влезть в кредиты, лишь бы подпитать армию как можно быстрее.