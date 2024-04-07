"Украина в заложниках": Зеленский сделал сенсационное признание
Зеленский назвал Украину заложницей американских выборов и согласился на кредиты
Киевский режим лишился прежней американской помощи из-за предстоящих президентских выборов в США, пожаловался Владимир Зеленский в эфире новостного телемарафона. По его словам, Украина буквально стала заложницей избирательного процесса.
Политик напомнил, что поддержка Соединённых Штатов имеет для Незалежной критическое значение. Однако вопрос выделения новых пакетов стал для Америки внутриполитическим в преддверии гонки за пост главы Белого дома, посетовал он.
"Именно такой невзрослый подход я не понимаю", — произнёс Зеленский.
По словам бывшего актёра, Киев вынужден рассматривать все имеющиеся варианты получения денег и оружия. Украинские власти согласны даже влезть в кредиты, лишь бы подпитать армию как можно быстрее.
"К сожалению, мы заложники именно того, что это избирательный процесс, это выборы в США. Тем не менее я верю, работаю и надеюсь, что разум всё-таки победит", — выразил уверенность политик.
На фоне бедственного положения ВСУ из-за катастрофических потерь и сдачи рубежей Зеленский поддержал идею французского коллеги Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину. А недавно политик даже подписал закон о снижении возраста мобилизации до 25 лет, дабы заткнуть призывниками дыры в личном составе.
Flickr / President Of Ukraine