Зеленский анонсировал новую атаку на Крымский мост

В план нового контрнаступления ВСУ киевский режим включит и разрушение Крымского моста. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild.

"Мы очень этого хотим. Речь идёт не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идёт о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идёт о мостах, аэродромах", — сказал украинский политик.

Он уточнил, что ВСУ хотят ударить по мостам, благодаря которым российские войска перевозят вооружение, и аэродромы, с которых вылетают самолёты, атакующие украинские объекты.