Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 17:05

Зеленский анонсировал новую атаку на Крымский мост

Зеленский: В план нового контрнаступления ВСУ войдёт разрушение Крымского моста

В план нового контрнаступления ВСУ киевский режим включит и разрушение Крымского моста. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild.

"Мы очень этого хотим. Речь идёт не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идёт о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идёт о мостах, аэродромах", — сказал украинский политик.

Он уточнил, что ВСУ хотят ударить по мостам, благодаря которым российские войска перевозят вооружение, и аэродромы, с которых вылетают самолёты, атакующие украинские объекты.

"Россияне знали наши планы": Власти Украины считают, что усвоили уроки проваленного контрнаступа
"Россияне знали наши планы": Власти Украины считают, что усвоили уроки проваленного контрнаступа

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что Киев уже подготовил план нового контрнаступления. Он добавил, что для проведения операции необходима помощь западных партнёров, а также выразил надежду на то, что Запад поставит украинским военным современные технологии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров