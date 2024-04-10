Зеленский анонсировал новую атаку на Крымский мост
Зеленский: В план нового контрнаступления ВСУ войдёт разрушение Крымского моста
В план нового контрнаступления ВСУ киевский режим включит и разрушение Крымского моста. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild.
"Мы очень этого хотим. Речь идёт не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идёт о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идёт о мостах, аэродромах", — сказал украинский политик.
Он уточнил, что ВСУ хотят ударить по мостам, благодаря которым российские войска перевозят вооружение, и аэродромы, с которых вылетают самолёты, атакующие украинские объекты.
Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что Киев уже подготовил план нового контрнаступления. Он добавил, что для проведения операции необходима помощь западных партнёров, а также выразил надежду на то, что Запад поставит украинским военным современные технологии.
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