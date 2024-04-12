"Россия готова!": В Госдуме оценили план нового контрнаступа ВСУ с пунктом про Крым
Депутат Швыткин: Россия готова к любому развитию событий на Украине
Россия готова к любым действиям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с "Лентой.ру" сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя заявления о новом контрнаступлении украинской армии.
"Мы в любом случае готовы к развитию по любому сценарию. Одновременно я думаю, что Украине давным-давно пора подписать акт о безоговорочной капитуляции, а не ждать поддержки от стран Запада. Очевидно, что Украина находится в крайней ситуации, которая способствует возможному развитию гражданской войны на Украине и одновременно неминуемому краху ВСУ", — сказал Швыткин.
Депутат выразил уверенность в том, что анонсированное контрнаступление Вооружённых сил Украины не будет преследовать те же цели, которых они пытались достигнуть изначально, когда руководство стран Запада хотело добиться победы над Россией на поле боя. Эта попытка закончилась тяжелейшими потерями для украинской стороны, считает Швыткин.
"То контрнаступление, которое было определённое время назад, закончилось сокрушительным поражением для Украины. Я убеждён в том, что перспективы украинского режима не существует. Об этом говорят наши успехи на фронте, постепенное продвижение вперёд и освобождение территорий фашистского режима", — подытожил парламентарий.
Последнее контрнаступление Киева, на которое Украиной и странами Коллективного Запада были возложены большие надежды, оказалось абсолютно провальным. Сейчас украинская власть работает над тем, чтобы заполнить поредевшие ряды ВСУ новым "пушечным мясом" для проведения ещё одной глобальной контратаки. Однако результатом предыдущей такой инициативы Владимира Зеленского стала смерть и тяжёлые ранения 166 тысяч украинских солдат. В новый план наступа глава киевского режима включил разрушение Крымского моста. Депутат Госдумы Алексей Чепа уже назвал блефом слова Зеленского.
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