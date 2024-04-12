"Россия готова!": В Госдуме оценили план нового контрнаступа ВСУ с пунктом про Крым

Россия готова к любым действиям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с "Лентой.ру" сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя заявления о новом контрнаступлении украинской армии.

"Мы в любом случае готовы к развитию по любому сценарию. Одновременно я думаю, что Украине давным-давно пора подписать акт о безоговорочной капитуляции, а не ждать поддержки от стран Запада. Очевидно, что Украина находится в крайней ситуации, которая способствует возможному развитию гражданской войны на Украине и одновременно неминуемому краху ВСУ", — сказал Швыткин.

Депутат выразил уверенность в том, что анонсированное контрнаступление Вооружённых сил Украины не будет преследовать те же цели, которых они пытались достигнуть изначально, когда руководство стран Запада хотело добиться победы над Россией на поле боя. Эта попытка закончилась тяжелейшими потерями для украинской стороны, считает Швыткин.