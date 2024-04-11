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В Госдуме сочли блефом обещание Зеленского разрушить Крымский мост

Депутат Чепа назвал блефом слова Зеленского о планах разрушить Крымский мост

11 апреля, 12:52
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский блефует, заявляя о том, что ВСУ планируют атаковать Крымский мост в ходе очередной попытки контрнаступления. Об этом "Ленте.ру" сказал первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Я думаю, что это простой блеф, за которым ничего не стоит и не может стоять. Мы прекрасно видим ситуацию, и Украина проигрывает", — подчеркнул он.

Чепа напомнил, что Киев часто делает глупые заявления. Он обратил внимание, что контрнаступление и удар по Крымскому мосту — это "разные вещи с военной точки зрения". Поэтому, по словам депутата, непонятно, как Зеленский всё это объединил в одной задаче, при том что сейчас украинская армия продолжает только отступать.

Найдена связь между заявлениями Зеленского о Крыме и крахом украинских войск на фронте
Найдена связь между заявлениями Зеленского о Крыме и крахом украинских войск на фронте

Напомним, Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild заявил, что в план нового контрнаступления ВСУ киевский режим включит и разрушение Крымского моста. По его словам, Киев наметит в качестве целей и инфраструктурные объекты, находящиеся рядом.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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