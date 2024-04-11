Найдена связь между заявлениями Зеленского о Крыме и крахом украинских войск на фронте

Как только у Украины ухудшаются дела, её предводители начинают вслух мечтать об ударе по Крымскому мосту. На эту тенденцию обратил внимание политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.

Эксперт назвал недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что разрушение переправы вошло в планы нового контрнаступления, бессмысленной бравадой. В это не верят даже приближённые Офиса президента Украины и понимают, что Зеленский несёт бред, отметил собеседник Радио Sputnik.

"Заявления украинской стороны о планах уничтожить Крымский мост — это как "лакмусовая бумажка", обозначающая проблемы украинских вооружённых формирований на поле боя", — сказал Мезюхо.

Он отметил, что заявления Зеленского следует воспринимать как свидетельство неспособности выполнять обязанности Верховного главнокомандующего.