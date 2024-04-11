"Насмешил весь мир": В Госдуме отследили превращение Зеленского обратно в комика после "шутки" о Крыме Депутат Красов назвал Зеленского комиком за обещания разрушить Крымский мост 11 апреля, 13:42 Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Первый заместитель главы Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов предложил относиться к обещаниям Владимира Зеленского разрушить Крымский мост как к словам юмориста. Об этом депутат сказал в беседе с Life.ru.

Депутат Андрей Красов назвал Зеленского комиком после слов о Крымском мосте. Видео © Life.ru

"Срок его полномочий на посту президента закончен, может быть, он вернулся к прежней своей профессии комика и решил насмешить население Украины и заодно всех стран мира", — пояснил он.

Красов подчеркнул, что Зеленский отменил президентские выборы, поэтому его легитимность в должности главы государства остаётся под большим вопросом, а значит, и полномочия Верховного главнокомандующего Украины политик тоже не может больше выполнять.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild заявил, что в план нового контрнаступления ВСУ киевский режим включит и разрушение Крымского моста. По его словам, Киев наметит в качестве целей и инфраструктурные объекты, находящиеся рядом. Депутат Госдумы Алексей Чепа уже назвал блефом слова Зеленского.

Авторы Татьяна Миссуми Александр Юнашев