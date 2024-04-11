Предыдущее контрнаступление Владимира Зеленского завершилось смертью и тяжёлыми ранениями для 166 тысяч солдат Вооружённых сил Украины. Сейчас украинские власти работают над заполнением некомплекта личного состава ВСУ новым "расходным материалом". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны России.

"Следует напомнить, что итогом воплощения в жизнь предыдущего плана контрнаступления главнокомандующего Зеленского в 2023 году, мягко названного им "не столь успешным", стала гибель и тяжёлые ранения более 166 тысяч военнослужащих ВСУ, а также потеря 789 танков, 2,4 тысячи других бронированных машин и 132 самолётов", — рассказал собеседник агентства.