Киеву напомнили, чем закончилось прошлое, "не столь успешное" контрнаступление ВСУ
ТАСС: Киев компенсирует нехватку личного состава ВСУ новым "пушечным мясом"
Предыдущее контрнаступление Владимира Зеленского завершилось смертью и тяжёлыми ранениями для 166 тысяч солдат Вооружённых сил Украины. Сейчас украинские власти работают над заполнением некомплекта личного состава ВСУ новым "расходным материалом". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны России.
"Следует напомнить, что итогом воплощения в жизнь предыдущего плана контрнаступления главнокомандующего Зеленского в 2023 году, мягко названного им "не столь успешным", стала гибель и тяжёлые ранения более 166 тысяч военнослужащих ВСУ, а также потеря 789 танков, 2,4 тысячи других бронированных машин и 132 самолётов", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, из-за отсутствия мотивированных солдат Киеву приходится компенсировать ощутимую нехватку живой силы "новым пушечным мясом", поддерживая закон о принудительной мобилизации граждан массового характера.
Предыдущая контратака украинской армии не принесла никакого успеха на поле боя, однако Владимир Зеленский заявил, что Киев разработал новый план контрнаступления ВСУ, но для этого потребуется больше западного оружия. Премьер-министр Шмыгаль рассказал, что Украина вынесла урок из предыдущих ошибок. По его словам, просчёт состоял в том, что Россия узнала об их планах, что позволило ей тщательно подготовиться. Раскрывать какие-либо детали он не стал. Несмотря на это, Зеленский сообщил, что новое контрнаступление Украины будет включать в себя подрыв Крымского моста.
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