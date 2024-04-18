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18 апреля, 16:05

СБУ: В Польше задержан подозреваемый в подготовке покушения на Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Польше некоего "российского агента", который якобы сотрудничал с разведкой РФ и планировал покушение на Владимира Зеленского.

По данным СБУ, гражданин Польши якобы собирался передать РФ информацию о мерах безопасности в аэропорту Жешув-Ясёнка, что, как считают в Киеве, "могло помочь" российским спецслужбам спланировать "возможное" покушение на Зеленского во время его визита в Польшу.

"Сотрудники СБУ и украинские прокуроры проинформировали польских коллег о возможном покушении и передали им ключевые доказательства по этому делу <...> Завербованного агента удалось идентифицировать и задержать на территории Польши", — говорится в сообщении украинской Службы безопасности.

Польская прокуратура предъявила мужчине обвинение, он отправлен под арест.

СМИ узнали, что Буданов* лично курировал покушение на блогера Шария
СМИ узнали, что Буданов* лично курировал покушение на блогера Шария

Кстати, ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили о более чем 10 попытках покушения на руководителя разведки Кирилла Буданова*, который в РФ обвиняется в причастности к подготовке терактов.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террору или экстремистской деятельности.

Александра Вишнякова
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