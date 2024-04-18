СБУ: В Польше задержан подозреваемый в подготовке покушения на Зеленского

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Польше некоего "российского агента", который якобы сотрудничал с разведкой РФ и планировал покушение на Владимира Зеленского.

По данным СБУ, гражданин Польши якобы собирался передать РФ информацию о мерах безопасности в аэропорту Жешув-Ясёнка, что, как считают в Киеве, "могло помочь" российским спецслужбам спланировать "возможное" покушение на Зеленского во время его визита в Польшу.

"Сотрудники СБУ и украинские прокуроры проинформировали польских коллег о возможном покушении и передали им ключевые доказательства по этому делу <...> Завербованного агента удалось идентифицировать и задержать на территории Польши", — говорится в сообщении украинской Службы безопасности.

Польская прокуратура предъявила мужчине обвинение, он отправлен под арест.

Кстати, ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили о более чем 10 попытках покушения на руководителя разведки Кирилла Буданова*, который в РФ обвиняется в причастности к подготовке терактов.