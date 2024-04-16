СМИ узнали, что Буданов* лично курировал покушение на блогера Шария РИА "Новости": Покушение на блогера Шария организовали украинские спецслужбы 16 апреля, 15:40 Анатолий Шарий. Обложка © Wikipedia / Ольга Шарий

Покушение на украинского блогера Анатолия Шария, произошедшее в Испании, курировал лично руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

"Согласно полученным данным, подготовкой совершённого 6 марта 2024 года покушения занималось ГУР МОУ, которое в тесном взаимодействии с СБУ разработало операцию "под чужим флагом", — сказал собеседник агентства.

В планах украинской разведки было устранить блогера и возложить ответственность за убийство на Россию. Поэтому ГУР вербовало исполнителей покушения — живущих в Испании украинцев и местных преступников — от имени "российских спецслужб". Они следили за Шарием, выявляли маршруты его движения, а затем им передали оружие.

Также источник заметил, что испанские полицейские откровенно формально отнеслись к расследованию покушения: даже не осмотрели место происшествия и обстрелянную машину, не опросили свидетелей.

Напомним, что в марте живущий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий рассказал, что пережил покушение. Неизвестный обстрелял машину, где находились сам блогер и его жена. Никто не пострадал. Шарий обратился в испанскую полицию. Сам Шарий назвал Владимира Зеленского заказчиком преступления.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террору или экстремистской деятельности.

Авторы Александра Вишнякова