Шарий заявил, что спецслужбы РФ опередили испанскую полицию в деле о покушении на него
Украинский блогер Шарий: Спецслужбам России известны детали покушения в Испании
Украинский блогер и журналист Анатолий Шарий. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anatolijsharij
Проживающий с 2019 года вместе со своей семьёй в Испании украинский блогер и журналист Анатолий Шарий заявил о том, что российские спецслужбы владеют информацией о покушении на него. Как он написал в телеграм-канале, россияне продвинулись в этом деле гораздо дальше испанской полиции.
"Насколько я знаю, специальные службы РФ уже в курсе, кто, что, через кого и почему осуществлял эту традиционную для отдельных силовых структур операцию под чужим флагом", — заявил блогер.
В то же время журналист подчеркнул, что российские правоохранители продвинулись в этом деле дальше, чем испанская полиция. Последняя, по словам украинца, решила ничего не делать "по каким-то особым причинам".
Напомним, украинский блогер Анатолий Шарий рассказал о покушении на него в Испании. По его словам, неизвестный обстрелял машину, где находились он сам и его жена. А до этого в испанском городе Таррагоне, расположенном в Каталонии, его дом забросали коктейлями Молотова. Стоит отметить, что на Шария могут завести два уголовных дела в России. А украинские силовики считают, что блогер сотрудничал с ФСБ России, для которой он якобы "изготавливал постановочные видео допросов украинских пленных".