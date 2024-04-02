Шарий заявил, что спецслужбы РФ опередили испанскую полицию в деле о покушении на него

Проживающий с 2019 года вместе со своей семьёй в Испании украинский блогер и журналист Анатолий Шарий заявил о том, что российские спецслужбы владеют информацией о покушении на него. Как он написал в телеграм-канале, россияне продвинулись в этом деле гораздо дальше испанской полиции.

"Насколько я знаю, специальные службы РФ уже в курсе, кто, что, через кого и почему осуществлял эту традиционную для отдельных силовых структур операцию под чужим флагом", — заявил блогер.