Разведка Украины рассекретила детали более 10 покушений на убийство Буданова*
В ГУР заявили о гибели украинских офицеров при попытках покушения на Буданова*
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал о более 10 предпринятых попытках покушения на руководителя военной разведки Кирилла Буданова*, который в РФ обвиняется в причастности к подготовке терактов.
"На генерала Буданова* было совершено более 10 попыток серьёзных покушений. К сожалению, в результате этих покушений за последние 10 лет есть и погибшие офицеры украинской разведки", — сказал Юсов в эфире украинского телеканала FreeДом без уточнения числа погибших.
Напомним, прошлым летом появилась информация о том, что глава военной разведки Украины получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ведомства в Киеве. Источники в силовых структурах утверждали, что Буданова* доставили в госпиталь Бундесвера в Берлине. А тем временем представитель ГУР Минобороны Украины всё отвергал, говоря, что у главы ведомства "отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит". При этом в украинских СМИ и вовсе появились сообщения о смерти Буданова*. А больница Бундесвера случайно выдала довод в пользу версии о том, что лечился он именно там. Впрочем, вскоре Буданов* "ожил".
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террору или экстремистской деятельности.