Разведка Украины рассекретила детали более 10 покушений на убийство Буданова*

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал о более 10 предпринятых попытках покушения на руководителя военной разведки Кирилла Буданова*, который в РФ обвиняется в причастности к подготовке терактов.

"На генерала Буданова* было совершено более 10 попыток серьёзных покушений. К сожалению, в результате этих покушений за последние 10 лет есть и погибшие офицеры украинской разведки", — сказал Юсов в эфире украинского телеканала FreeДом без уточнения числа погибших.