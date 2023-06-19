Буданов "ожил" и пригрозил являться россиянам во снах вместе с Залужным
Буданов опроверг сообщения о его гибели, пообещав "являться в снах к россиянам"
Глава Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов жив — об этом он заявил якобы сам в интервью газете Kyiv Post. От его имени там опубликовано заявление.
Это комментарий к сообщениям в российских СМИ о том, что Буданов мог уже погибнуть. Он говорит, что на Украине появляется "специальный отряд бессмертных командующих", ставит себя и главкома ВСУ Валерия Залужного в один ряд со Степаном Бандерой, Симоном Петлюрой и Иваном Мазепой.
"Отряд бессмертных будет ночью приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить", — приводит Kyiv Post слова якобы Буданова.
Лайф напоминает: по данным СМИ, глава военной разведки Украины получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ведомства в Киеве. Источники в силовых структурах говорили, что его увезли в берлинский госпиталь. Представитель ГУР Минобороны Украины же утверждал, что у главы ведомства "отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит". При этом ещё в начале июня в украинских СМИ появились сообщения о смерти Буданова. 16 июня Зеленский заявил, что Буданов принял участие в заседании военного кабинета. При этом каких-либо фото или видео с заседания украинский президент не предоставил.
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