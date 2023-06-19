Буданов "ожил" и пригрозил являться россиянам во снах вместе с Залужным

Глава Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов жив — об этом он заявил якобы сам в интервью газете Kyiv Post. От его имени там опубликовано заявление.

Это комментарий к сообщениям в российских СМИ о том, что Буданов мог уже погибнуть. Он говорит, что на Украине появляется "специальный отряд бессмертных командующих", ставит себя и главкома ВСУ Валерия Залужного в один ряд со Степаном Бандерой, Симоном Петлюрой и Иваном Мазепой.