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Регион
Опубликовано 19 июня 2023, 17:48
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Опубликовано видео с Залужным из его "командировки" на фронт

Главком ВСУ Залужный опубликовал видео с "поездки" в горячие точки фронта

Пропавший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный вновь будто бы нашёлся. На сей раз утверждается, что он побывал в самых горячих точках фронта. Соответствующее видео опубликовано в его телеграм-канале.

Видео © Telegram / Головнокомандувач ЗСУ

"Вместе с начальником Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточённые бои", — говорится там.

В ролике демонстративно показана дата 17 июня: вероятно, чтобы убедить зрителя, что кадры свежие. При этом они основательно обработаны, картинка частично размыта. Запись же представляет собой нарезку из разных сцен с неопределённой датой съёмки. У присутствующих в кадре (за одним исключением) нет наручных часов.

Путин рассказал, где может находиться Залужный
Путин рассказал, где может находиться Залужный

Напомним, главком ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике в начале мая. По Сети начали распространяться различные слухи по этому поводу. Российские СМИ писали, что Залужный получил серьёзное ранение в результате ракетного удара ВС РФ и перенёс трепанацию черепа. Через некоторое время видео с ним опубликовал украинский блогер Анатолий Штефан. В конце мая МВД РФ объявило Залужного в розыск, а пресс-служба главкома заявила о состоявшемся телефонном разговоре между ним и председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. О ещё одной беседе сообщалось 13 июня.

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Кадр из видео Telegram / Головнокомандувач ЗСУ

Наталья Исакова
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