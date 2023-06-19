Пропавший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный вновь будто бы нашёлся. На сей раз утверждается, что он побывал в самых горячих точках фронта. Соответствующее видео опубликовано в его телеграм-канале.

Видео © Telegram / Головнокомандувач ЗСУ

"Вместе с начальником Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточённые бои", — говорится там.