Британская газета не смогла найти подтверждений, что Буданов жив
Daily Telegraph не нашла подтверждений, что начальник ГУР Украины Буданов жив
Британская газета The Daily Telegraph не может подтвердить данные, что руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сейчас жив.
Его помощники в беседе с изданием опровергли сообщения российских средств массовой информации о тяжёлом ранении Буданова. В то же время газета отмечает, что Украина давно не публиковала фото с ним для подтверждения своей версии.
Лайф напоминает: по данным СМИ, глава военной разведки Украины получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ведомства в Киеве. Источники в силовых структурах говорили, что его увезли в берлинский госпиталь. Представитель ГУР Минобороны Украины же утверждал, что у главы ведомства "отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит". При этом ещё в начале июня в украинских СМИ появились сообщения о смерти Буданова. 16 июня Зеленский заявил, что Буданов принял участие в заседании военного кабинета. При этом каких-либо фото или видео с заседания украинский президент не предоставил.
Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde