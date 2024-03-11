"Остаётся только пугать": В Госдуме объяснили слова Буданова* о "серьёзной операции" в Крыму

"Не надо забывать, что в эти пятницу, субботу, воскресенье будут проходить президентские выборы, поэтому испугать людей, дестабилизировать ситуацию, сделать так, чтобы люди никуда не пошли, — вот задача этого заявления. Испугать нас! Но это не удастся, потому что их реальные действия не приводят ни к каким результатам и остаётся только пугать наших людей", — подчеркнул парламентарий в беседе с Life.ru.