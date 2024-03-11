"Остаётся только пугать": В Госдуме объяснили слова Буданова* о "серьёзной операции" в Крыму
Депутат Гусев счёл слова Буданова* об "операции" в Крыму попыткой запугать
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Киеву, потерпевшему крупные неудачи на поле боя, ничего не остаётся, как угрожать тылам в России. Так депутат Госдумы Дмитрий Гусев прокомментировал угрозы Крыму со стороны главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова*.
"Не надо забывать, что в эти пятницу, субботу, воскресенье будут проходить президентские выборы, поэтому испугать людей, дестабилизировать ситуацию, сделать так, чтобы люди никуда не пошли, — вот задача этого заявления. Испугать нас! Но это не удастся, потому что их реальные действия не приводят ни к каким результатам и остаётся только пугать наших людей", — подчеркнул парламентарий в беседе с Life.ru.
Напомним, ранее глава ГУР Буданов* заявил, что Украина готовится к проведению "серьёзной военной операции" в Крыму. По его словам, вся активность ВСУ в Чёрном море с 2022 по 2023 год велась с целью подготовки.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террору или экстремистской деятельности.