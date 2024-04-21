"Обернётся громким фиаско": Захарова предупредила США о последствиях помощи Киеву
Захарова: Действия США по поддержке Киева получат решительный отпор
Действия Соединённых Штатов как фактической стороны конфликта на Украине получат решительный отпор. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новую многомиллиардную помощь Киеву, которую накануне одобрила Палата представителей США.
По её словам, правящие элиты в США, независимо от партийной принадлежности, готовы накачивать режим Владимира Зеленского вооружениями, "чтобы тот был способен воевать до последнего украинца". Как напомнила дипломат, Киев, выполняя эти установки, продолжает, в частности, террористические атаки на мирные объекты в РФ, а также диверсионные вылазки и убийства российских журналистов. Для этого в Вашингтоне прибегают к банальному воровству замороженных активов РФ, на что в Конгрессе дают "зелёный свет" администрации Джо Байдена.
Захарова также указала, что Белый дом делает ставку уже не на мифическую победу подконтрольного киевского режима, а на то, чтобы армия Незалежной "продержалась хотя бы до ноябрьского голосования, не испортив имидж Джо Байдена". Ради этого продлевается агония Зеленского и его окружения, тогда как простых украинцев насильно гонят на убой как "пушечное мясо".
"Действия США как фактической стороны конфликта получат безусловный и решительный отпор, а всё более глубокое погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернётся столь же громким и унизительным фиаско США, как в своё время во Вьетнаме и Афганистане", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
В МИД также подчеркнули, что все попытки, направленные на спасение режима Зеленского, обречены на провал, а цели СВО будут полностью достигнуты.
Напомним, что накануне американская Палата представителей одобрила законопроект, касающийся дополнительной военной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. При этом даже американские СМИ считают, что это вряд ли изменит положение Киева. А председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что таким решением США лишили Украину будущего, поскольку заставляют страну воевать до последнего украинца.
VK / МИД России