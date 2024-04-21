"Обернётся громким фиаско": Захарова предупредила США о последствиях помощи Киеву

Действия Соединённых Штатов как фактической стороны конфликта на Украине получат решительный отпор. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новую многомиллиардную помощь Киеву, которую накануне одобрила Палата представителей США.

По её словам, правящие элиты в США, независимо от партийной принадлежности, готовы накачивать режим Владимира Зеленского вооружениями, "чтобы тот был способен воевать до последнего украинца". Как напомнила дипломат, Киев, выполняя эти установки, продолжает, в частности, террористические атаки на мирные объекты в РФ, а также диверсионные вылазки и убийства российских журналистов. Для этого в Вашингтоне прибегают к банальному воровству замороженных активов РФ, на что в Конгрессе дают "зелёный свет" администрации Джо Байдена.

Захарова также указала, что Белый дом делает ставку уже не на мифическую победу подконтрольного киевского режима, а на то, чтобы армия Незалежной "продержалась хотя бы до ноябрьского голосования, не испортив имидж Джо Байдена". Ради этого продлевается агония Зеленского и его окружения, тогда как простых украинцев насильно гонят на убой как "пушечное мясо".

"Действия США как фактической стороны конфликта получат безусловный и решительный отпор, а всё более глубокое погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернётся столь же громким и унизительным фиаско США, как в своё время во Вьетнаме и Афганистане", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.