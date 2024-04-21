Володин: Новым пакетом помощи США лишили Украину будущего

США решением о выделении нового пакета военной помощи лишили Украину будущего, поскольку заставляют страну воевать до последнего украинца. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Даже те деньги, которые дойдут до Киева, придётся возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться. Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив её будущего", — написал спикер в телеграм-канале.