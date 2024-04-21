Володин: Новым пакетом помощи США лишили Украину будущего
США решением о выделении нового пакета военной помощи лишили Украину будущего, поскольку заставляют страну воевать до последнего украинца. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Даже те деньги, которые дойдут до Киева, придётся возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться. Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив её будущего", — написал спикер в телеграм-канале.
При этом Володин подчеркнул, что помощь США не изменит ситуацию на поле боя — и киевский режим потерпит поражение.
Напомним, что накануне американская Палата представителей одобрила законопроект, касающийся доппомощи Украине, почти на 61 миллиард долларов. Также Нижняя палата Конгресса приняла проект о конфискации замороженных российских активов в пользу Незалежной. При этом даже американские СМИ считают, что этот новый пакет помощи вряд ли изменит положение Украины.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Марат Абулхатин