"Международные аферисты": Западу предрекли крах и хаос после решения по Украине
Депутат Шеремет: Представители США похожи на аферистов из МММ, их ждёт крах и хаос
Представители США являются международными аферистами, схожими с организаторами финансовой пирамиды МММ. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член Комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя принятые американской Палатой представителей законопроекты о выделении помощи Киеву и конфискации российских активов.
"Это похоже на игру ва-банк и террористическую фанфаронаду, направленную на подрыв и полную дискредитацию международной банковской системы, всецело держащейся на двух китах: гарантиях и стабильности. Теперь же Запад, разорвавший устоявшиеся шаблоны, ждёт крах и хаос, ведь они публично стали международными аферистами сродни известной пирамиде МММ", — высказался Шеремет.
Он обратил внимание, что таким решением Штаты разрушили все международные финансовые обязательства, и выразил уверенность, что коллективный Запад скоро утонет, "захлебнувшись в критической массе ничем не обеспеченных собственных валютах".
Life.ru сообщал, что американская Палата представителей одобрила законопроект, касающийся доппомощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Поддержку выразил 331 конгрессмен, 112 человек оказались против. Также Нижняя палата Конгресса приняла проект о конфискации замороженных российских активов в пользу Незалежной.
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