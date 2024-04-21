Представители США являются международными аферистами, схожими с организаторами финансовой пирамиды МММ. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член Комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя принятые американской Палатой представителей законопроекты о выделении помощи Киеву и конфискации российских активов.

"Это похоже на игру ва-банк и террористическую фанфаронаду, направленную на подрыв и полную дискредитацию международной банковской системы, всецело держащейся на двух китах: гарантиях и стабильности. Теперь же Запад, разорвавший устоявшиеся шаблоны, ждёт крах и хаос, ведь они публично стали международными аферистами сродни известной пирамиде МММ", — высказался Шеремет.