"Эти чёртовы флаги": В Конгрессе США разразился скандал из-за Украины

В США республиканцы и демократы вступили в перепалку при проведении голосования о выделении помощи Киеву. Спор разгорелся из-за украинских флагов, которыми ближе к финалу голосования принялись размахивать представители демократической партии, сообщает Fox News.

В США демократы нарушили протокол, принявшись размахивать украинскими флагами. Видео © X / @GuntherEagleman

Республиканец Марк Молинаро в ответ на эти жесты обвинил конгрессменов в нарушении протокола. Он напомнил, что размахивание флагами неуместно и является нарушением правил, в ответ получив только насмешки. Республиканка от штата Флорида Анна Паулина Луна подошла к микрофону и потребовала "убрать эти чёртовы флаги", но на неё ополчились ещё больше.

"И вот так они кричат "Украина! Украина!", с радостью работая над безопасностью границ Украины, а не наших", — написал сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, опубликовав в соцсети видео размахивающих украинскими флагами демократов.