"Эти чёртовы флаги": В Конгрессе США разразился скандал из-за Украины
Fox News: В Конгрессе США произошёл скандал из-за украинских флагов
В США республиканцы и демократы вступили в перепалку при проведении голосования о выделении помощи Киеву. Спор разгорелся из-за украинских флагов, которыми ближе к финалу голосования принялись размахивать представители демократической партии, сообщает Fox News.
В США демократы нарушили протокол, принявшись размахивать украинскими флагами. Видео © X / @GuntherEagleman
Республиканец Марк Молинаро в ответ на эти жесты обвинил конгрессменов в нарушении протокола. Он напомнил, что размахивание флагами неуместно и является нарушением правил, в ответ получив только насмешки. Республиканка от штата Флорида Анна Паулина Луна подошла к микрофону и потребовала "убрать эти чёртовы флаги", но на неё ополчились ещё больше.
"И вот так они кричат "Украина! Украина!", с радостью работая над безопасностью границ Украины, а не наших", — написал сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, опубликовав в соцсети видео размахивающих украинскими флагами демократов.
В свою очередь, экс-кандидат в президенты страны Вивек Рамасвами, представляющий Республиканскую партию, заявил, что худшие идеи в Штатах нередко исходят от обеих партий.
Напомним, что накануне американская Палата представителей одобрила законопроект, касающийся доппомощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Поддержку выразил 331 конгрессмен, 112 человек оказались против. Также Нижняя палата Конгресса приняла проект о конфискации замороженных российских активов в пользу Незалежной.
X / @GuntherEagleman