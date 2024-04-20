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Регион
20 апреля, 19:47

Захарова назвала военную помощь Киеву прямым спонсированием терроризма

Захарова: Помощь от США Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД РФ

Военная помощь киевскому режиму — это прямое спонсирование терроризма. Об этом в своём телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Выделение Соединёнными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления: военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю — прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе", — подчеркнула Захарова.

Песков: Помощь Киеву ещё больше обогатит США и ещё больше разорит Украину
Песков: Помощь Киеву ещё больше обогатит США и ещё больше разорит Украину

Напомним, американская Палата представителей одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Документ был поддержан 331 конгрессменом. Против выступили 112 человек. До этого нижняя палата Конгресса приняла проект о конфискации замороженных российских активов в пользу Киева. Кроме того, согласно одобренному документу, властям Штатов разрешается вводить дополнительные санкции против России, КНР и Ирана.

Анатолий Симоненко
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