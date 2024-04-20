Захарова назвала военную помощь Киеву прямым спонсированием терроризма
Захарова: Помощь от США Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД РФ
Военная помощь киевскому режиму — это прямое спонсирование терроризма. Об этом в своём телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Выделение Соединёнными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления: военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю — прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе", — подчеркнула Захарова.
Напомним, американская Палата представителей одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Документ был поддержан 331 конгрессменом. Против выступили 112 человек. До этого нижняя палата Конгресса приняла проект о конфискации замороженных российских активов в пользу Киева. Кроме того, согласно одобренному документу, властям Штатов разрешается вводить дополнительные санкции против России, КНР и Ирана.