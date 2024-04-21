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21 апреля, 18:35

Зеленский предрёк новые потери ВСУ при затягивании помощи от США

Зеленский: Если помощь от США затянется, ВСУ понесут новые потери

Владимир Зеленский. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

ВСУ понесут новые потери, если помощь от Америки долго не будет приходить. Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью телекомпании NBC News.

"Всё зависит от того, когда мы действительно получим оружие на местах. Если мы получим это через полгода, у нас процесс застопорится на полгода, и мы понесём потери по нескольким направлениям. Потери в людях, в технике", — заявил Зеленский.

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Напомним, американская Палата представителей одобрила законопроект о дополнительной военной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. В новый пакет должны войти и ракеты ATACMS. СМИ в США пишут, что это вряд ли изменит положение Киева. В МИД России пообещали, что действия Соединённых Штатов по поддержке Киева получат решительный отпор.

Анатолий Симоненко
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