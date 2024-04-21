В Сенате США раскрыли, когда могут возобновиться военные поставки Украине
В Сенате США допустили возобновление военных поставок Киеву на следующей неделе
Соединённые Штаты могут возобновить передачу военной техники Киеву, включая ракеты ATACMS большой дальности, уже на следующей неделе. Об этом сообщил глава Комитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер.
Он предположил, что к 23–24 апреля американские сенаторы одобрят и представят на подпись президенту США Джо Байдену законопроект о выделении Киеву 61 миллиарда долларов, который был принят накануне Палатой представителей.
"Надеюсь, когда президент подпишет <...> эти материалы будут в пути к концу недели", — сказал Уорнер в эфире телеканала CBS.
Напомним, что 20 апреля американская Палата представителей одобрила законопроект, касающийся дополнительной военной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Данный документ, в частности, обязывает президента США предоставить Киеву ракеты ATACMS. При этом даже СМИ в Штатах считают, что это вряд ли изменит положение Киева. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что таким решением США лишили Украину будущего, поскольку заставляют страну воевать до последнего украинца. А в МИД России пояснили, что действия Соединённых Штатов по поддержке Киева получат решительный отпор.
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