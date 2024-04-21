В Сенате США раскрыли, когда могут возобновиться военные поставки Украине

Соединённые Штаты могут возобновить передачу военной техники Киеву, включая ракеты ATACMS большой дальности, уже на следующей неделе. Об этом сообщил глава Комитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер.

Он предположил, что к 23–24 апреля американские сенаторы одобрят и представят на подпись президенту США Джо Байдену законопроект о выделении Киеву 61 миллиарда долларов, который был принят накануне Палатой представителей.