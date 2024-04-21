В Конгрессе США встревожились о будущем американских детей из-за помощи Украине
Сенатор Джонсон: Помощь Украине отбирает будущее детей в США
Новый пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню, одобренный Палатой представителей Конгресса США, крадёт будущее американских детей. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон.
"Мы собираемся и дальше закладывать и грабить будущее наших детей — более чем на сто миллиардов долларов", — приводит издание The Hill слова сенатора.
Джонсон дополнил, что США тратят около 900 миллиардов долларов на оборону. По его словам, каждый раз, когда предпринимаются любые оборонительные действия, приходит осознание, что нужны дополнительные меры. Сенатор призвал в первую очередь обеспечивать безопасность собственных границ, прежде чем тратить такие суммы на помощь другим странам.
Напомним, что 20 апреля американская Палата представителей одобрила законопроект, касающийся дополнительной военной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. При этом даже СМИ в США считают, что это вряд ли изменит положение Киева. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что таким решением США лишили Украину будущего, поскольку заставляют страну воевать до последнего украинца. А в МИД России пояснили, что действия Соединённых Штатов по поддержке Киева получат решительный отпор.
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