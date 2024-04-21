В Конгрессе США встревожились о будущем американских детей из-за помощи Украине

Новый пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню, одобренный Палатой представителей Конгресса США, крадёт будущее американских детей. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон.

"Мы собираемся и дальше закладывать и грабить будущее наших детей — более чем на сто миллиардов долларов", — приводит издание The Hill слова сенатора.

Джонсон дополнил, что США тратят около 900 миллиардов долларов на оборону. По его словам, каждый раз, когда предпринимаются любые оборонительные действия, приходит осознание, что нужны дополнительные меры. Сенатор призвал в первую очередь обеспечивать безопасность собственных границ, прежде чем тратить такие суммы на помощь другим странам.