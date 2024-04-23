Кулеба призвал ЕС "не расслабляться" после решения США о помощи Киеву
Кулеба: Евросоюз не должен расслабляться из-за решения Вашингтона о помощи Киеву
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Европейские политики не должны сидеть сложа руки после принятия Палатой представителей Конгресса США решения о выделении помощи Киеву. Об этом заявил в интервью газете Politico глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы все приветствуем решение Палаты представителей США… Но мы в Европе не можем и не должны расслабляться", — сказал министр, добавив, что защита Европейского региона зависит в первую очередь от самого Брюсселя и других стран.
Напомним, американская Палата представителей одобрила законопроект о дополнительной военной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. При этом даже американские СМИ полагают, что это вряд ли изменит положение Киева. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что таким решением США лишили Украину будущего, поскольку заставляют страну воевать до последнего украинца, а представитель МИД РФ Захарова заявила, что гибридная война Штатов против России обернётся сокрушительным фиаско, как это было во Вьетнаме и Афганистане.