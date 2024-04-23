Кулеба призвал ЕС "не расслабляться" после решения США о помощи Киеву

Европейские политики не должны сидеть сложа руки после принятия Палатой представителей Конгресса США решения о выделении помощи Киеву. Об этом заявил в интервью газете Politico глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы все приветствуем решение Палаты представителей США… Но мы в Европе не можем и не должны расслабляться", — сказал министр, добавив, что защита Европейского региона зависит в первую очередь от самого Брюсселя и других стран.