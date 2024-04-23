"Жадный ублюдок": Американцы разнесли Зеленского из-за поста о военной помощи

Недовольные американцы негативно высказались в комментариях к посту Владимира Зеленского в соцсети Х о прошедшей недавно беседе с президентом США Джо Байденом после утверждения Конгрессом нового пакета финансовой помощи Украине.

Зеленский заявил, что Байден пообещал ему подписать законопроект без малейшего промедления, когда его одобрит сенат.

"Маленький жадный ублюдок. Карма — это твое будущее", — предупредил Зеленского один из пользователей.

Другой пользователь считает, что Зеленский заслуживает самых худших из всех возможных поворотов судьбы, поскольку он ворует у американского народа. Но самое страшное, по его словам, то, что украинский политик сделал с поколениями молодых людей, отправляя их сражаться в конфликте, в котором страна не сможет победить.