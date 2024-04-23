"Жадный ублюдок": Американцы разнесли Зеленского из-за поста о военной помощи
В соцсети Х обрушились с критикой на Зеленского после поста о помощи Украине
Недовольные американцы негативно высказались в комментариях к посту Владимира Зеленского в соцсети Х о прошедшей недавно беседе с президентом США Джо Байденом после утверждения Конгрессом нового пакета финансовой помощи Украине.
Зеленский заявил, что Байден пообещал ему подписать законопроект без малейшего промедления, когда его одобрит сенат.
"Маленький жадный ублюдок. Карма — это твое будущее", — предупредил Зеленского один из пользователей.
Другой пользователь считает, что Зеленский заслуживает самых худших из всех возможных поворотов судьбы, поскольку он ворует у американского народа. Но самое страшное, по его словам, то, что украинский политик сделал с поколениями молодых людей, отправляя их сражаться в конфликте, в котором страна не сможет победить.
"Ты всё равно проиграешь, и эти деньги не помогут Украине. Украинцы просто будут продолжать умирать без причины, потому что ты хочешь заработать больше денег. Просто сдавайся", — посоветовал комментатор.
Американцы в комментариях обсуждают новый законопроект о выделении помощи Киеву в размере $61 млрд, который Палата представителей США утвердила 20 апреля. Документ поддержали 311 конгрессменов, 112 высказались против. Джо Байден пообещал, что очередной пакет будет быстрым и мощным, а также затронет и усилит противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности Киева. Представитель МИД РФ Захарова в ответ заявила, что гибридная война Штатов против России обернётся сокрушительным фиаско, как это было во Вьетнаме и Афганистане.
Shutterstock / FOTODOM