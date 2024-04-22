Зеленский рассказал о новом обещании Байдена
Байден пообещал Зеленскому в скором времени передать новый пакет помощи
Во время телефонной беседы президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что новый пакет военной помощи Киеву будет быстрым и мощным. Он направлен на усиление противовоздушного, дальнобойного и артиллерийского потенциала украинских войск. Об этом сообщил сам украинский политик в своём телеграм-канале.
"Провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности", — написал он.
Зеленский также упомянул, что стороны говорили о подписании двустороннего договора по гарантиям безопасности и подготовке к грядущему саммиту по Украине в Швейцарии.
20 апреля нижней палатой Конгресса был согласован законопроект о предоставлении Киеву военной помощи на $61 миллиард. Документ поддержали 311 конгрессменов, 112 высказались против. Между тем в Кремле отметили, что российские военные продолжают улучшать позиции на СВО, констатировав, что помощь США Киеву на печальном положении дел ВСУ на фронте совершенно никак не скажется.
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