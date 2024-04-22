Зеленский рассказал о новом обещании Байдена

Во время телефонной беседы президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что новый пакет военной помощи Киеву будет быстрым и мощным. Он направлен на усиление противовоздушного, дальнобойного и артиллерийского потенциала украинских войск. Об этом сообщил сам украинский политик в своём телеграм-канале.

"Провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности", — написал он.