Россия всегда предпочитает переговоры, а не драки и вооружённые столкновения, о чём всегда напоминает президент страны Владимир Путин. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя тему возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

"Как об этом постоянно напоминает президент, мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам", — сказал он в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

Лавров отметил, что Владимир Зеленский сам себе запретил переговоры с Москвой, поэтому для начала переговорного процесса необходима отмена этого запрета. Министр в интервью также добавил, что у РФ есть полная убеждённость в необходимости продолжать спецоперацию (СВО). Он подчеркнул, что нашей стране создавали угрозу.