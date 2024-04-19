Лавров: Никакой веры Украине нет

Никакой веры киевскому руководству у России нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления мирных переговоров с Украиной.

"На нынешнем этапе, конечно, мы повторяем это всегда — и президент [РФ Владимир Путин], и ваш покорный слуга, — <...> когда спрашивают, готовы ли мы к переговорам. Но, во-первых, он [Владимир Зеленский] сам себе запретил переговоры. Во-вторых, конечно же, веры никакой им нет", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

В интервью радио Sputnik, "Комсомольской правде" и "Говорит Москва" Лавров также подчеркнул, что Россия в случае возобновления переговоров с Украиной не будет останавливать боевые действия, как было во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. Тогда, напомним, Россия в качестве жеста доброй воли отвела войска от Киева, поскольку украинские переговорщики одобрили проект мирного договора. Но затем киевские власти отказались от договорённостей.

"В отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти. Во-вторых, конечно же, реалии на земле стали другими, причём существенно другими", — указал министр.

Лавров заметил, что речь идёт не только о положении войск, но и о наличии поправок в конституцию, вхождении в состав РФ новых регионов.