Путин напомнил, что Киев "выбросил в помойку" стамбульские договорённости

Запад убедил Украину отказаться от всех стамбульских договорённостей и "выбросить их в помойку". В свою очередь, Россия, дабы показать своё стремление к миру, отводила от Киева войска. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

"Мы это начали в двух городах, потом перебралась переговорная команда в Турцию, в Стамбул, там завершили практически эту работу большую, парафировали с обеих сторон этот документ. Потом под давлением Запада украинская сторона отказалась от этих договорённостей", — рассказал глава российского государства.

Путин напомнил, что тогда российским представителям говорили, что Украина не будет ставить подпись под документом "с пистолетом у виска", поэтому следует отвести войска подальше от Киева. Россия пошла на такой шаг, но все договорённости в итоге "были выброшены в помойку".