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17 апреля, 02:55

"Это сигнал": Си Цзиньпин не предал Россию и отправил Шольца домой с пустыми руками

Эксперт Пшеничников: Си Цзиньпин послал Глобальному Югу сигнал, отвергнув Шольца

Олаф Шольц и Си Цзиньпин. Обложка © fmprc.gov.cn

Олаф Шольц и Си Цзиньпин. Обложка © fmprc.gov.cn

Председатель КНР Си Цзиньпин неспроста напомнил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о невозможности урегулирования украинского кризиса без участия России. Тем самым китайский лидер намекнул, что Поднебесная не примет сторону Запада в конфликте и не станет участвовать в швейцарском "мирном саммите", считает политолог Игорь Пшеничников.

По словам публициста, поездка немецкого политика в Пекин была лишь "неуклюжей попыткой" переманить мощного игрока Глобального Юга в свой лагерь. Но Си Цзиньпин не принял предложение иностранного гостя, заявив, что не видит смысла в переговорах без Москвы.

"Ответ Китая означает то, что Китая на этой сходке в Швейцарии не будет. Это сигнал всему Глобальному Югу", — подчеркнул Пшеничников в эфире телеканала "Царьград".

Си Цзиньпин напомнил Шольцу, что мирные переговоры должны вестись и с участием России
Си Цзиньпин напомнил Шольцу, что мирные переговоры должны вестись и с участием России

Напомним, что "мирный саммит" по Украине состоится в швейцарском Бюргенштоке 20–24 июня. Берн ещё не принял решение о приглашении РФ и Белоруссии на встречу, но российская сторона уже отказалась от какого-либо участия в конференции.

Илья Пушкарев
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