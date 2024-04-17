"Это сигнал": Си Цзиньпин не предал Россию и отправил Шольца домой с пустыми руками
Эксперт Пшеничников: Си Цзиньпин послал Глобальному Югу сигнал, отвергнув Шольца
Олаф Шольц и Си Цзиньпин. Обложка © fmprc.gov.cn
Председатель КНР Си Цзиньпин неспроста напомнил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о невозможности урегулирования украинского кризиса без участия России. Тем самым китайский лидер намекнул, что Поднебесная не примет сторону Запада в конфликте и не станет участвовать в швейцарском "мирном саммите", считает политолог Игорь Пшеничников.
По словам публициста, поездка немецкого политика в Пекин была лишь "неуклюжей попыткой" переманить мощного игрока Глобального Юга в свой лагерь. Но Си Цзиньпин не принял предложение иностранного гостя, заявив, что не видит смысла в переговорах без Москвы.
"Ответ Китая означает то, что Китая на этой сходке в Швейцарии не будет. Это сигнал всему Глобальному Югу", — подчеркнул Пшеничников в эфире телеканала "Царьград".