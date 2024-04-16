Си Цзиньпин напомнил Шольцу, что мирные переговоры должны вестись и с участием России
Си Цзиньпин и Шольц выступили против нападения на мирные ядерные объекты
Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС/dpa/picture-alliance/
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе двусторонней встречи выступили против применения ядерного оружия и нападения на мирные ядерные объекты. Также лидеры обсудили украинский кризис, и Си Цзиньпин выступил за проведение равноправной мирной конференции, которая бы устроила как Украину, так и Россию.
Глава КНР также подчеркнул, что для предотвращения выхода украинского кризиса из-под контроля все стороны должны работать над скорейшим восстановлением мира. Пекин в свою очередь выступает за созыв международной мирной конференции по урегулированию, признанной как Москвой, так и Киевом.
"(Китай) поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов", — цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.
Напомним, в июне в швейцарском Бюргенштоке ожидается очередной саммит, посвящённый украинской "формуле мира". На мероприятие приглашены представители 80–100 государств, однако многие страны не хотят приезжать на конференцию, того же мнения придерживается Россия. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, "формула мира" Зеленского является пустышкой, через которую Запад хочет склонить к предложению Киева страны мирового большинства.