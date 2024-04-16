Си Цзиньпин напомнил Шольцу, что мирные переговоры должны вестись и с участием России

Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе двусторонней встречи выступили против применения ядерного оружия и нападения на мирные ядерные объекты. Также лидеры обсудили украинский кризис, и Си Цзиньпин выступил за проведение равноправной мирной конференции, которая бы устроила как Украину, так и Россию.

Глава КНР также подчеркнул, что для предотвращения выхода украинского кризиса из-под контроля все стороны должны работать над скорейшим восстановлением мира. Пекин в свою очередь выступает за созыв международной мирной конференции по урегулированию, признанной как Москвой, так и Киевом.