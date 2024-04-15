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15 апреля, 09:28

Макрон рассчитывает, что Си Цзиньпин поддержит идею об "олимпийском перемирии"

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен добиться от председателя КНР Си Цзиньпина поддержки идеи о прекращении огня на время Олимпийских игр в Париже, в том числе на Украине, в секторе Газа и Судане. Слова французского лидера приводит радиостанция RMC.

"Китайский лидер через несколько недель приедет в Париж. Я его попросил помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Пекин", — напомнил Макрон.

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Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, и в преддверии этого события Макрон анонсировал предложение о прекращении огня на Украине на время соревнований. В середине марта президент России Владимир Путин признался, что не слышал о таком заявлении французского коллеги.

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ТАСС / SARAH MEYSSONNIER / POOL, Андрей Епихин

Марина Калегина
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