Макрон рассчитывает, что Си Цзиньпин поддержит идею об "олимпийском перемирии"
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен добиться от председателя КНР Си Цзиньпина поддержки идеи о прекращении огня на время Олимпийских игр в Париже, в том числе на Украине, в секторе Газа и Судане. Слова французского лидера приводит радиостанция RMC.
"Китайский лидер через несколько недель приедет в Париж. Я его попросил помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Пекин", — напомнил Макрон.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, и в преддверии этого события Макрон анонсировал предложение о прекращении огня на Украине на время соревнований. В середине марта президент России Владимир Путин признался, что не слышал о таком заявлении французского коллеги.
ТАСС / SARAH MEYSSONNIER / POOL, Андрей Епихин