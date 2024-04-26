Вот и всё: Киеву сообщили, что новый пакет помощи из США может стать последним

Американские аналитики считают, что Украине стоит с осторожностью использовать новый пакет помощи от США, размер которого составляет 61 миллиард долларов. Поскольку, по их мнению, он может стать последним.

"Все, кто участвует в этом конфликте, должны относиться к этому пакету помощи так, как к последнему, и строить свои планы соответствующим образом, потому что так и может оказаться", — пишет Business Insider со ссылкой на военных аналитиков.