Вот и всё: Киеву сообщили, что новый пакет помощи из США может стать последним
Business Insider: Пакет помощи США на $61 млрд может стать последним для Украины
Пакет помощи США на 61 млрд может стать последним для Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Американские аналитики считают, что Украине стоит с осторожностью использовать новый пакет помощи от США, размер которого составляет 61 миллиард долларов. Поскольку, по их мнению, он может стать последним.
"Все, кто участвует в этом конфликте, должны относиться к этому пакету помощи так, как к последнему, и строить свои планы соответствующим образом, потому что так и может оказаться", — пишет Business Insider со ссылкой на военных аналитиков.
По их словам, Киев может ждать именно такой исход в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах США в ноябре. Поэтому СМИ приходят к неутешительному для Киева выводу: чтобы избежать дальнейшей потери территорий, Украине необходимо сесть за стол переговоров с Россией.
Напомним, что 24 апреля президент США Джо Байден поставил свою подпись под утверждённым законопроектом о предоставлении новой партии военной помощи Украине. Вашингтон мог начать поставки оружия Киеву уже на этой неделе. При этом ранее в США признали провал поставленного на Украину оружия.