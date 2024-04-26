В США признали провал поставленного на Украину оружия

Заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант во время своего выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований признал провал поставляемого Соединёнными Штатами на Украину вооружения. Как пишет The War Zone, речь может идти об "умных" бомбах GLSDB.

В своей речи замглавы Пентагона заявил, что отправленные на нужды киевского режима боеприпасы, которые были переделаны для их запуска с земли, плохо зарекомендовали себя в украинском конфликте. Он не уточнил конкретное название используемого вооружения, однако подчеркнул, что проблемы в его работе вызвали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другие факторы, в результате чего Киев отказался от их использования.

"Хотя название и не указано, GLSDB, как известно, является единственной системой вооружения, которую Украина получила из Соединённых Штатов и которая соответствует полному описанию от Лапланта", — говорится в статье.