В США признали провал поставленного на Украину оружия
TWZ: В Пентагоне признали провал поставленного США на Украину оружия
Заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант во время своего выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований признал провал поставляемого Соединёнными Штатами на Украину вооружения. Как пишет The War Zone, речь может идти об "умных" бомбах GLSDB.
В своей речи замглавы Пентагона заявил, что отправленные на нужды киевского режима боеприпасы, которые были переделаны для их запуска с земли, плохо зарекомендовали себя в украинском конфликте. Он не уточнил конкретное название используемого вооружения, однако подчеркнул, что проблемы в его работе вызвали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другие факторы, в результате чего Киев отказался от их использования.
"Хотя название и не указано, GLSDB, как известно, является единственной системой вооружения, которую Украина получила из Соединённых Штатов и которая соответствует полному описанию от Лапланта", — говорится в статье.
Автор статьи отмечает, что Лаплант в своём заявлении не раскрыл источник электромагнитных помех. В то же время уже давно появляются сообщения о том, что российские средства РЭБ не позволяют украинским войскам в полной мере использовать произведённые на Западе высокоточные боеприпасы.
Ранее Life.ru писал, что власти Соединённых Штатов готовятся заключить с американскими фирмами контракты на сумму шесть миллиардов долларов на отправку вооружений для киевского режима. Средства на новые контракты пойдут из выделенного ранее Конгрессом США 61 миллиарда долларов.
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