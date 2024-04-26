СМИ узнали, как США потратят $6 млрд из средств на помощь Украине

Власти в Соединённых Штатах готовятся заключить с американскими фирмами контракты на сумму шесть миллиардов долларов на отправку вооружений для киевского режима. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

Таким образом, как сообщают журналисты, Белый дом вносит последние штрихи в один из крупнейших проектов помощи Украине. Источники рассказали, что в него войдут различные беспилотники и средства для противодействия к ним, снаряды и ракеты, а также системы противовоздушной обороны Patriot.

Средства на новые контракты пойдут из выделенного ранее Конгрессом США 61 миллиарда долларов. Стоит отметить, что эти соглашения с американскими предприятиями будут заключены в рамках инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

То есть речь идёт о производстве для Киева нового оружия, а не о поставках в зону украинского конфликта произведённых ранее вооружений. Издание подчёркивает, что это говорит о том, что указанное оружие прибудет на Украину, скорее всего, только через несколько лет.