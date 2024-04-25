СМИ узнали, сколько ракет ATACMS тайно передали власти США на Украину

США отправили на Украину свыше ста оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

"В середине февраля президент [США Джо Байден] тайно одобрил решение об отправке более 100 ракет повышенной дальности, а также большого количества кассетных боеприпасов. Они были частью поставки оружия на Украину в марте на сумму 300 миллионов долларов", — указано в материале.