СМИ узнали, сколько ракет ATACMS тайно передали власти США на Украину
NYT: США тайно передали на Украину более 100 ракет ATACMS повышенной дальности
Оперативно-тактические ракеты ATACMS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
США отправили на Украину свыше ста оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники.
"В середине февраля президент [США Джо Байден] тайно одобрил решение об отправке более 100 ракет повышенной дальности, а также большого количества кассетных боеприпасов. Они были частью поставки оружия на Украину в марте на сумму 300 миллионов долларов", — указано в материале.
Источник издания в лице американского чиновника дополнил, что Вашингтон на прошлой неделе тайно поставил Украине ракеты ATACMS, а Вооружённые силы Украины (ВСУ) немедленно применили это вооружение.
Напомним, ранее Госдепартамент США подтвердил, что тайно поставлял ВСУ ракеты ATACMS по прямому поручению президента Джо Байдена. В МИД России уверены, что Вашингтон вынашивает хитрый план по усилению киевского режима под прикрытием "мирного саммита" в Швейцарии, который пройдёт в июне. Между тем в Кремле предупредили, что РФ добьётся своего в ходе СВО, поставки указанных ракет не помогут Киеву победить.