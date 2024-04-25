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25 апреля, 14:31

СМИ узнали, сколько ракет ATACMS тайно передали власти США на Украину

NYT: США тайно передали на Украину более 100 ракет ATACMS повышенной дальности

Оперативно-тактические ракеты ATACMS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Оперативно-тактические ракеты ATACMS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

США отправили на Украину свыше ста оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

"В середине февраля президент [США Джо Байден] тайно одобрил решение об отправке более 100 ракет повышенной дальности, а также большого количества кассетных боеприпасов. Они были частью поставки оружия на Украину в марте на сумму 300 миллионов долларов", — указано в материале.

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Кремль оценил законность решения США исподтишка поставить Украине ATACMS

Источник издания в лице американского чиновника дополнил, что Вашингтон на прошлой неделе тайно поставил Украине ракеты ATACMS, а Вооружённые силы Украины (ВСУ) немедленно применили это вооружение.

Напомним, ранее Госдепартамент США подтвердил, что тайно поставлял ВСУ ракеты ATACMS по прямому поручению президента Джо Байдена. В МИД России уверены, что Вашингтон вынашивает хитрый план по усилению киевского режима под прикрытием "мирного саммита" в Швейцарии, который пройдёт в июне. Между тем в Кремле предупредили, что РФ добьётся своего в ходе СВО, поставки указанных ракет не помогут Киеву победить.

Посол счёл передачу Киеву ракет ATACMS от США поставками исподтишка
Посол счёл передачу Киеву ракет ATACMS от США поставками исподтишка
Дарья Нарыкова
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