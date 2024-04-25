Кремль оценил законность решения США исподтишка поставить Украине ATACMS
Песков счёл делом Конгресса разбираться в нарушении законов при поставке ATACMS
Американский Конгресс должен разбираться, имело ли место нарушение законов США при поставке Украине ракет ATACMS до одобрения пакета помощи. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов в четверг, 25 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом представитель Кремля обратил внимание на такую тенденцию: как только на Западе предметно начинают о чём-то говорить, значит, уже такая поставка осуществлена и все решения уже заведомо приняты.
"Насколько эти поставки были осуществлены и оплачены в нарушение внутренних законов США — это, наверное, не наш вопрос. Это вопрос конгрессменов, сенаторов США. Если кто-то захочет, будет с этим разбираться", — отметил представитель Кремля.
Напомним, Госдепартамент США подтвердил, что тайно поставлял ВСУ ракеты ATACMS по прямому поручению Джо Байдена. В МИД РФ уверены, что Вашингтон вынашивает хитрый план по усилению киевского режима под прикрытием "мирного саммита" в Швейцарии, намеченного на июнь.
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