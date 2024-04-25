Кремль оценил законность решения США исподтишка поставить Украине ATACMS

Американский Конгресс должен разбираться, имело ли место нарушение законов США при поставке Украине ракет ATACMS до одобрения пакета помощи. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов в четверг, 25 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля обратил внимание на такую тенденцию: как только на Западе предметно начинают о чём-то говорить, значит, уже такая поставка осуществлена и все решения уже заведомо приняты.