"Держат в кармане фигу": Захарова раскрыла хитрый план США с тайными поставками ATACMS Киеву
Захарова: Мир должен знать о фиге американцев в связи с "формулой Зеленского"
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Госдепа США о тайных поставках Киеву ракет дальнего радиуса действия ATACMS. По мнению дипломата, Вашингтон лишь изображает заинтересованность в "мирном саммите" на основе формулы Владимира Зеленского, тогда как на деле планирует использовать конференцию для отвода глаз.
Политик напомнила, что одной рукой Соединённые Штаты активно зазывают страны мира на июньскую встречу в Швейцарии ради якобы "урегулирования конфликта". Другой же Белый дом продолжает наращивать военный потенциал ВСУ, лишь подливая масла в горнило боевых действий.
"Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане. План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом "мирных намерений" на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского", — растолковала замысел США Захарова в Telegram.
Несмотря на то, что ATACMS должны были достаться Киеву лишь в новом пакете помощи, Вашингтон тайно снабжал ВСУ этим оружием до одобрения в Конгрессе. Становясь обладателем дальнобойных ракет, Украина собственноручно обрекает себя на уничтожение, предупреждали в Госдуме.