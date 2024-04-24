"Держат в кармане фигу": Захарова раскрыла хитрый план США с тайными поставками ATACMS Киеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Госдепа США о тайных поставках Киеву ракет дальнего радиуса действия ATACMS. По мнению дипломата, Вашингтон лишь изображает заинтересованность в "мирном саммите" на основе формулы Владимира Зеленского, тогда как на деле планирует использовать конференцию для отвода глаз.

Политик напомнила, что одной рукой Соединённые Штаты активно зазывают страны мира на июньскую встречу в Швейцарии ради якобы "урегулирования конфликта". Другой же Белый дом продолжает наращивать военный потенциал ВСУ, лишь подливая масла в горнило боевых действий.