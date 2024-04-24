СМИ узнали, как Вашингтон обвёл весь мир вокруг носа и тайно поставил Киеву ракеты ATACMS

Вашингтон ещё в марте поставил Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые включены в новый пакет военной помощи Киеву. Причём совершалось это тайно: без каких-либо публичных заявлений, пишет Politico .

"Администрация [президента США Джо] Байдена в прошлом месяце тайно направила на Украину дальнобойные ракеты впервые за два года военных действий. Киев уже дважды использовал это оружие для ударов глубоко в российском тылу", — сказано в публикации.