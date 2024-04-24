СМИ узнали, как Вашингтон обвёл весь мир вокруг носа и тайно поставил Киеву ракеты ATACMS
Politico: Украина уже дважды использовала ракеты ATACMS, тайно переданные США
Вашингтон ещё в марте поставил Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые включены в новый пакет военной помощи Киеву. Причём совершалось это тайно: без каких-либо публичных заявлений, пишет Politico.
"Администрация [президента США Джо] Байдена в прошлом месяце тайно направила на Украину дальнобойные ракеты впервые за два года военных действий. Киев уже дважды использовал это оружие для ударов глубоко в российском тылу", — сказано в публикации.
Напомним, ещё в начале марта западные СМИ узнали о планах США поставить Киеву ракеты ATACMS в рамках пакета помощи на $300 млн. Уточнялось, что речь идёт о снарядах, которые могут нести боеголовки, содержащие кассетный боеприпас. При этом дальность их полёта составляет 160 км. 17 апреля в Палате представителей Конгресса наконец представили соответствующий законопроект о помощи Украине, который предписывает снабжение ВСУ этими ракетами. В Госдуме тут же предупредили о последствиях, заявив, что поставки вооружения грозят полным уничтожением Украины.