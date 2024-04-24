Песков уверен, что новые партии оружия для ВСУ из США не изменят динамику на СВО
Планы США предоставить Украине новый пакет военной помощи почти на 61 миллиард долларов не изменят расстановку сил на поле боя в СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя одобрение соответствующего законопроекта Сенатом.
"Ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная. Но мы по-прежнему не устаём повторять, что все вот эти новые и новые партии оружия, которое уже наверняка готово, они не изменят динамику на фронте", — объяснил Песков.
Ранее глава Комитета по разведке верхней палаты Конгресса США Марк Уорнер сообщал, что в случае подписания инициативы Байденом поставки оружия на Украину возобновятся в ближайшие недели. Так, Киев получит от Штатов 60,84 миллиарда долларов, а Тель-Авив — 26 миллиардов, что вдвое меньше суммы, направляемой на Украину. Одними из первых в арсенале ВСУ будут восполнены запасы ракет большой дальности ATACMS.
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