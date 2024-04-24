Песков уверен, что новые партии оружия для ВСУ из США не изменят динамику на СВО

Планы США предоставить Украине новый пакет военной помощи почти на 61 миллиард долларов не изменят расстановку сил на поле боя в СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя одобрение соответствующего законопроекта Сенатом.

"Ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная. Но мы по-прежнему не устаём повторять, что все вот эти новые и новые партии оружия, которое уже наверняка готово, они не изменят динамику на фронте", — объяснил Песков.