Дело за Байденом: Сенат США поддержал новый пакет военной помощи Киеву
Сенат Конгресса США принял законопроект о помощи Украине и Израилю
В верхней палате американского парламента завершилось голосование по законопроекту о помощи союзникам США: Украине, Израилю и Тайваню. Большинством голосов инициатива была принята.
В пользу документа выступили 75 сенаторов, ещё 17 представителей штатов отказались дальше спонсировать конфликт. Так как законопроект одобрен в Палате представителей и Сенате, он отправится на стол к президенту США Джо Байдену.
Ранее глава Комитета по разведке верхней палаты Конгресса США Марк Уорнер сообщал, что в случае подписания инициативы Байденом поставки оружия на Украину возобновятся в ближайшие недели. Одними из первых в арсенале ВСУ будут восполнены запасы ракет большой дальности ATACMS.
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