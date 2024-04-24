Дело за Байденом: Сенат США поддержал новый пакет военной помощи Киеву

В верхней палате американского парламента завершилось голосование по законопроекту о помощи союзникам США: Украине, Израилю и Тайваню. Большинством голосов инициатива была принята.

В пользу документа выступили 75 сенаторов, ещё 17 представителей штатов отказались дальше спонсировать конфликт. Так как законопроект одобрен в Палате представителей и Сенате, он отправится на стол к президенту США Джо Байдену.