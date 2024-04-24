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24 апреля, 02:02

Дело за Байденом: Сенат США поддержал новый пакет военной помощи Киеву

Сенат Конгресса США принял законопроект о помощи Украине и Израилю

В верхней палате американского парламента завершилось голосование по законопроекту о помощи союзникам США: Украине, Израилю и Тайваню. Большинством голосов инициатива была принята.

В пользу документа выступили 75 сенаторов, ещё 17 представителей штатов отказались дальше спонсировать конфликт. Так как законопроект одобрен в Палате представителей и Сенате, он отправится на стол к президенту США Джо Байдену.

Байден подпишет закон о помощи Украине и Израилю, если его примет Конгресс США
Байден подпишет закон о помощи Украине и Израилю, если его примет Конгресс США

Ранее глава Комитета по разведке верхней палаты Конгресса США Марк Уорнер сообщал, что в случае подписания инициативы Байденом поставки оружия на Украину возобновятся в ближайшие недели. Одними из первых в арсенале ВСУ будут восполнены запасы ракет большой дальности ATACMS.

Обложка ©

Shutterstock / mark reinstein

Илья Пушкарев
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