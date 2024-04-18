"Украина явно не ожидает": В Госдуме предупредили Киев о последствиях поставки ракет ATACMS
Депутат Журавлёв: Поставки США ракет ATACMS приведут к уничтожению Украины
Поставки оперативно-тактических ракет ATACMS в рамках законопроекта о выделении финансовой помощи Украине, представленного вчера в Палате представителей Конгресса США, приведут к уничтожению Украины. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
"Если США, как и обещают, поставят киевскому режиму ракеты ATACMS, это приведёт к уничтожению Украины как государства. Раньше речь шла о возможном создании зоны безопасности вдоль российских границ, своеобразном демилитаризованном поясе, где не было бы никакой военной техники, а значит, возможности обстреливать нашу территорию", — пояснил наш собеседник.
Учитывая дальность ATACMS — до 300 километров, эта полоса земли должна быть такой широкой, что от Украины вообще ничего не останется, отметил Журавлёв. По его словам, достаточно провести соответствующие линии от всех российских регионов: и новых, и старых.
И, в принципе, это, пожалуй, достаточно благоприятный для нас вариант развития событий, так что к поставкам готовимся. Тем более что раньше ВСУ получали все виды вооружений, о которых только мечтали. Ответ будет таким, который Украина явно не ожидает
"Мы его знаем, но распространяться не будем", — заключил парламентарий.
Напомним, накануне в Палате представителей Конгресса США представили законопроект, который предусматривает отправку Украине ракет ATACMS. Кроме того, Вашингтон хочет выделить на помощь Киеву более 60 миллиардов долларов, из которых 23,2 млрд будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. При этом законопроекты о помощи Израилю и Украине Вашингтон рассматривает раздельно. Как пояснили в Белом доме, если его примет Конгресс, то документ подпишет американский президент Джо Байден.