Поставки оперативно-тактических ракет ATACMS в рамках законопроекта о выделении финансовой помощи Украине, представленного вчера в Палате представителей Конгресса США, приведут к уничтожению Украины. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Если США, как и обещают, поставят киевскому режиму ракеты ATACMS, это приведёт к уничтожению Украины как государства. Раньше речь шла о возможном создании зоны безопасности вдоль российских границ, своеобразном демилитаризованном поясе, где не было бы никакой военной техники, а значит, возможности обстреливать нашу территорию", — пояснил наш собеседник.

Учитывая дальность ATACMS — до 300 километров, эта полоса земли должна быть такой широкой, что от Украины вообще ничего не останется, отметил Журавлёв. По его словам, достаточно провести соответствующие линии от всех российских регионов: и новых, и старых.

И, в принципе, это, пожалуй, достаточно благоприятный для нас вариант развития событий, так что к поставкам готовимся. Тем более что раньше ВСУ получали все виды вооружений, о которых только мечтали. Ответ будет таким, который Украина явно не ожидает Алексей Журавлёв Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне