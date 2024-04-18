Песков: Киев обязали воевать до последнего украинца, обеспечивая прибыль США
США провоцируют Киев на продолжение боевых действий и получают выгоду для самих себя. Об этом заявил журналистам в четверг, 18 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новый американский законопроект о выделении помощи Украине.
Представитель Кремля отметил, что в Вашингтоне даже ценой внутриполитических разногласий ищут различные варианты финансирования ВСУ, но в любом случае де-факто речь идёт о подпитке боевых действий "до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США". По словам Пескова, здесь налицо проявление излюбленной колониальной политики американцев.
"Кто бы что бы ни говорил, американцы себя не забывают. И любые режимы помощи прежде всего обеспечивают ситуацию, когда очень значимая часть выделяемых средств остаётся в ВПК Соединённых Штатов, потом выплачивается в виде налогов американскому государству и так далее", — рассуждает пресс-секретарь президента.
Ранее стало известно, что Вашингтон планирует поставить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS в рамках законопроекта о выделении финансовой помощи Украине, представленном в Палате представителей Конгресса США. Кроме того, проект о помощи Украине также предполагает выделение из бюджета США почти 61 миллиарда долларов. В частности, 23,2 миллиарда хотят направить на восполнение передаваемого Киеву военного имущества и оборонных услуг, 13,8 миллиарда — на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
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