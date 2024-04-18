Песков: Киев обязали воевать до последнего украинца, обеспечивая прибыль США

США провоцируют Киев на продолжение боевых действий и получают выгоду для самих себя. Об этом заявил журналистам в четверг, 18 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новый американский законопроект о выделении помощи Украине.

Представитель Кремля отметил, что в Вашингтоне даже ценой внутриполитических разногласий ищут различные варианты финансирования ВСУ, но в любом случае де-факто речь идёт о подпитке боевых действий "до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США". По словам Пескова, здесь налицо проявление излюбленной колониальной политики американцев.

"Кто бы что бы ни говорил, американцы себя не забывают. И любые режимы помощи прежде всего обеспечивают ситуацию, когда очень значимая часть выделяемых средств остаётся в ВПК Соединённых Штатов, потом выплачивается в виде налогов американскому государству и так далее", — рассуждает пресс-секретарь президента.