Госдеп США подтвердил тайные поставки ракет ATACMS Украине
США по поручению президента Джо Байдена передали Украине тактические баллистические ракеты ATACMS без публичных заявлений, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.
"Я могу подтвердить, что Соединённые Штаты предоставили Украине ракеты ATACMS по прямому указанию президента. Он не публично приказал в феврале своей команде по национальной безопасности послать ATACMS на Украину", — рассказал Патель.
По его словам, эти ракеты были включены в пакет военной поддержки, о котором Штаты объявляли 12 марта, а сам груз на Украину доставили "в этом месяце".
Это заявление не оказалось неожиданным и шокирующим, поскольку ранее американская медиаорганизация Politico рассказала, как Вашингтон обвёл мир вокруг пальца, тайно поставив ракеты ATACMS на Украину, которые Киев уже дважды применял для своих ударов по территории России и глубокому тылу.
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