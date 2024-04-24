Госдеп США подтвердил тайные поставки ракет ATACMS Украине

США по поручению президента Джо Байдена передали Украине тактические баллистические ракеты ATACMS без публичных заявлений, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.

"Я могу подтвердить, что Соединённые Штаты предоставили Украине ракеты ATACMS по прямому указанию президента. Он не публично приказал в феврале своей команде по национальной безопасности послать ATACMS на Украину", — рассказал Патель.

По его словам, эти ракеты были включены в пакет военной поддержки, о котором Штаты объявляли 12 марта, а сам груз на Украину доставили "в этом месяце".