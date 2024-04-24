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24 апреля, 18:37

Госдеп США подтвердил тайные поставки ракет ATACMS Украине

США по поручению президента Джо Байдена передали Украине тактические баллистические ракеты ATACMS без публичных заявлений, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.

"Я могу подтвердить, что Соединённые Штаты предоставили Украине ракеты ATACMS по прямому указанию президента. Он не публично приказал в феврале своей команде по национальной безопасности послать ATACMS на Украину", — рассказал Патель.

По его словам, эти ракеты были включены в пакет военной поддержки, о котором Штаты объявляли 12 марта, а сам груз на Украину доставили "в этом месяце".

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Это заявление не оказалось неожиданным и шокирующим, поскольку ранее американская медиаорганизация Politico рассказала, как Вашингтон обвёл мир вокруг пальца, тайно поставив ракеты ATACMS на Украину, которые Киев уже дважды применял для своих ударов по территории России и глубокому тылу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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