По словам дипломата, появление в арсенале ВСУ такого оружия повышает градус опасности для российских регионов, особенно для Крыма. Однако военнослужащие ВС РФ уже имеют опыт уничтожения американских ATACMS.

"Так будет и дальше. Не смогут ни эти ракеты, ни другое оружие помочь победить Российскую Федерацию. Неужели здешние политики не боятся утонуть в трясине конфликта? Выбраться сухим из жуткого болота, впитавшего кровь простых солдат, у Вашингтона не получится", — констатировал российский дипломат, не поверив заявлениям украинской стороны о том, что такие снаряды не будут применяться по территории России.