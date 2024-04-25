Посол счёл передачу Киеву ракет ATACMS от США поставками исподтишка
Посол Антонов: Поставки исподтишка Киеву ракет ATACMS невозможно оправдать
Глава диппредставительства России в США Анатолий Антонов высказался о вскрывшихся тайных поставках Украине ракет большого радиуса действия ATACMS. Посол уверен, что это организованное исподтишка деяние Вашингтона невозможно оправдать.
По словам дипломата, появление в арсенале ВСУ такого оружия повышает градус опасности для российских регионов, особенно для Крыма. Однако военнослужащие ВС РФ уже имеют опыт уничтожения американских ATACMS.
"Так будет и дальше. Не смогут ни эти ракеты, ни другое оружие помочь победить Российскую Федерацию. Неужели здешние политики не боятся утонуть в трясине конфликта? Выбраться сухим из жуткого болота, впитавшего кровь простых солдат, у Вашингтона не получится", — констатировал российский дипломат, не поверив заявлениям украинской стороны о том, что такие снаряды не будут применяться по территории России.
Напомним, Госдепартамент США подтвердил, что тайно поставлял ВСУ ракеты ATACMS по прямому поручению Джо Байдена. В МИД РФ уверены, что Вашингтон вынашивает хитрый план по усилению киевского режима под прикрытием "мирного саммита" в Швейцарии, намеченного на июнь.
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