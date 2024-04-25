Песков: РФ добьётся своего в ходе СВО, поставки ракет ATACMS не помогут Киеву
Вашингтон поставляет Киеву всё более дальнобойные вооружения, однако это не изменит ход спецоперации (СВО) — Москва добьётся своего. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя передачу Киеву тактических баллистических ракет ATACMS.
"США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы систем вооружений, которые они поставляют. Это не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции, мы добьёмся своего", — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков добавил, что это лишь доставит больше проблем самой Незалежной.
А ранее Госдепартамент США подтвердил, что тайно поставлял ВСУ ракеты ATACMS по прямому поручению президента Джо Байдена. В МИД РФ уверены, что Вашингтон вынашивает хитрый план по усилению киевского режима под прикрытием "мирного саммита" в Швейцарии, намеченного на июнь. А в Госдуме РФ предупредили Киев, что поставки указанного вооружения приведут к уничтожению Украины.
ТАСС / Артём Геодакян